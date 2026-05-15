Ci sarà – salvo sorprese – anche una rappresentanza del Cagliari ai prossimi Mondiali, in programma fra Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Yerry Mina è stato inserito nella (lunga) lista dei 55 pre-convocati della Colombia, con il commissario tecnico Néstor Gabriel Lorenzo che poi dovrà scegliere il definitivo elenco dei 26. Un’altra buona notizia, dopo il recupero dall’infortunio in vista del Torino.

Con Mina, dalla Serie A, anche Juan Cabal della Juventus, Juan Guillermo Cuadrado del Pisa e Jhon Lucumí del Bologna. Inserita nel Gruppo K, la Colombia giocherà contro l’Uzbekistan il 17 giugno a Città del Messico, la Repubblica Democratica del Congo a Zapopan il 23 giugno e il Portogallo il 27 giugno a Miami.

In attesa delle liste definitive, Mina diventa il primo giocatore del Cagliari inserito fra quelli che possono andare ai Mondiali. Con la sua nazionale conta 52 partite e 8 gol: ha già giocato una fase finale della Coppa del Mondo nel 2018, in Russia, dove curiosamente segnò in ciascuna delle tre presenze raccolte.

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