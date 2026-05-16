La Torres vince anche al ritorno e si guadagna il quinto anno di fila in serie C. Davanti al 5 mila del “Vanni Sanna” la squadra sassarese supera il Bra più nettamente di quanto non dica il 2-1. Visto l’1-0 dell’andata sarebbe bastato anche un pareggio, ma la formazione di Greco ha voluto ribadire quanto meritasse la salvezza, già in una stagione regolare dove nel girone di ritorno ha avuto media da playoff.

Cenni di cronaca- Il Bra prova a rendersi pericoloso, ma già dopo una decina di minuti la Torres viene fuori con belle ripartenze. Al 34’ Mastinu cambia lato alla palla e serve Zecca a destra: traversone e Sorrentino irrompe di testa e segna. Dopo ci provano al 38’ Zecca dalla trequarti (Franzini alza sopra la traversa) e Nunziatini di testa subito dopo, col portiere ancora in vena di prodezze.

Nella ripresa il Bra vorrebbe ma non può. Sorrentino prende il palo al 48’. Di Stefano la chiude al 64’: riceve al vertice dell’area sinistro, stoppa e calcia a fil di palo. Undicesima rete personale. Quando i piemontesi segnano con Brambilla è ormai il recupero, il risultato è già scontato.

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