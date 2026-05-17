Biglietti Cagliari-Torino, problemi col cambio utilizzatore: le informazioniProblemi tecnici per chi sta cercando di fare una modifica del nominativo
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Problemi per chi sta cercando di fare un cambio nominativo per abbonamenti e biglietti della gara Cagliari-Torino in programma questa sera alle ore 20.45.
Lo rende noto lo stesso Cagliari Calcio: «A causa di un malfunzionamento tecnico della piattaforma TicketOne relativo alle procedure di cambio nominativo per abbonamenti e biglietti della gara Cagliari-Torino in programma questa sera alle ore 20.45, alcune richieste di cambio utilizzatore potrebbero non essere state completate correttamente».
«Si invitano pertanto i tifosi che non abbiano ricevuto la conferma e la relativa ricevuta del cambio utilizzatore – fa sapere il Cagliari – a non recarsi allo stadio, poiché l’accesso non potrà essere autorizzato in assenza della corretta registrazione della procedura. Il Club precisa che il disservizio è di natura tecnica e non dipende direttamente da Cagliari Calcio, ma dal provider di biglietteria TicketOne. Cagliari Calcio si scusa per il disagio arrecato ai propri sostenitori e ringrazia tutti per la comprensione e la collaborazione».
(Unioneonline)