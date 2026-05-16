Debutterà domani alle ore 20.45 all’Unipol Domus in Cagliari-Torino la nuova maglia away – bianca – dei rossoblù, che trae ispirazione dal football americano. La divisa, prodotta dallo sponsor tecnico del club Eye Sport, nasce dalla volontà di guardare oltreoceano abbracciando uno degli sport simbolo degli Stati Uniti d’America, in un progetto di respiro internazionale dove sport diversi si intersecano, incontrano e arricchiscono reciprocamente. Motivo per cui, il Cagliari ha presentato la maglia assieme ai Crusaders, la squadra cittadina che gioca nella Nine Football League dove è attualmente in testa a punteggio pieno nel Gruppo C.

La nuova maglia Away del Cagliari per la stagione 2026-2027 (foto Cagliari Calcio)

Realizzata nei colori bianco, rosso e navy, la nuova seconda maglia del Cagliari è composta al 90% da polyester e al 10% da spandex. «Una combinazione che garantisce comfort, elasticità e performance», spiega la società. Sul lato cuore è applicato lo stemma del club, mentre sul lato opposto trova spazio il logo di Eye Sport. La maglia presenta una costruzione custom raglan sleeve, caratterizzata da un particolare taglio diagonale che parte dal collo e arriva fino all’ascella, eliminando le cuciture sulla spalla. «Una soluzione studiata per assicurare maggiore libertà di movimento, comfort e una vestibilità più fluida e naturale».

Zé Pedro, Yael Trepy e Juan Rodríguez, i testimonial della nuova maglia Away del Cagliari 2026-2027 (foto Cagliari Calcio)

A completare il design uno scollo a V rifinito con lavorazione a costa, sul retro del collo (all’interno del colletto) è presente la frase “Aim Higher” realizzata in sublimazione. Nello scollo trova spazio un tassello triangolare con lo stemma dei Quattro Mori in grigio, anch’esso stampato in sublimazione. Sull’orlo interno compare inoltre la scritta “Cagliari Calcio”. Completa il capo un tag Nfc posizionato nella parte bassa del fianco sinistro. All’interno della maglia è applicata un’etichetta identificativa che, nel caso di maglie utilizzate da calciatori o da singoli tifosi, ne certifica l’utilizzatore.

Dettagli della nuova maglia Away del Cagliari per la stagione 2026-2027 (foto Cagliari Calcio)

Particolare attenzione anche alla sostenibilità: il packaging è interamente compostabile, in linea con una scelta più attenta all’ambiente. Completano il kit Away 2026-2027 del Cagliari i pantaloncini gara ufficiali, realizzati al 100% in tessuto poliestere riciclato. Il girovita è realizzato in Elastic Jacquard con la scritta tono su tono “Cagliari Calcio” ed “Eye Sport”, mentre i lacci in cordino permettono di regolare al meglio la vestibilità. Sul fronte trovano spazio lo scudetto del Club, lato destro, e il logo Eye Sport, lato sinistro, entrambi realizzati in silicone.

Gli shorts presentano inoltre spacchetti laterali con cucitura rinforzata applicata nel punto più alto: una soluzione tecnica studiata per migliorare vestibilità e libertà di movimento.

Nel video la presentazione della nuova maglia, con il lancio (dal titolo “For All Kinds of Football”) organizzato assieme ai Crusaders e come protagonisti i giocatori del Cagliari Juan Rodríguez, Yael Trepy e Zé Pedro.

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