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Un gol di Mina nel recupero del primo tempo dà al Cagliari un fondamentale vantaggio all’intervallo: 2-1 sul Torino. Nelle altre due partite in contemporanea, Sassuolo-Lecce 1-2 e Udinese-Cremonese 0-1.

Nel 3-5-2 si rivede Yerry Mina, che aveva dovuto saltare la partita con l’Udinese per un infortunio nel riscaldamento. Prima dell’ingresso delle squadre omaggio a Leonardo Pavoletti, alla sua ultima all’Unipol Domus (ma indisponibile). In tribuna anche un omaggio per Carlo Cogliolo, scomparso a inizio settimana a 91 anni: fu uno degli imprenditori che salvarono il club dal fallimento nel 1986.

Cagliari propositivo al 10’, prima con un bel dribbling in area di Esposito e diagonale respinto da Ebosse, poi con un cross da sinistra sfiorato da Mendy che per poco proprio Ebosse non trasforma nell’1-0 con una deviazione casuale che esce di poco. Palestra al 20’ rientra sul sinistro, rasoterra e Paleari blocca.

Alla mezz’ora, su lancio dell’ex Prati, Simeone duetta con Vlašić che gli rende palla in area sulla sinistra: il suo tiro di prima intenzione tocca l’esterno della rete. Brivido per il Cagliari, col Torino che dopo metà primo tempo cresce di intensità. Sempre Simeone, al 32’, devia un pallone giocato centralmente che termina alto. E al 35’, sfruttando un errore di Dossena, si presenta in area con Mina che lo chiude: la palla passa, supera Caprile ed è decisivo Obert a opporsi a Zapata a porta vuota.

Il Torino concretizza la sua superiorità al 38’: angolo battuto con schema, palla dall’ex Prati a Obrador che da circa trenta metri ha tutto il tempo per controllare, guardare la porta e far partire uno splendido sinistro a effetto imparabile per Caprile. Gol strepitoso, con il Cagliari però fermo a guardare.

Ma i rossoblù non si abbattono e tempo un minuto hanno già pareggiato: Gaetano serve Esposito sulla lunetta al limite dell’area, il numero 94 si gira e con un destro angolato supera Paleari alla sua sinistra. Immediato pareggio e rete liberatoria dopo un periodo di gara difficile.

Le tante interruzioni portano a “soli” due minuti di recupero. Ma proprio sull’ultimo pallone liberato Zappa in area, tiro respinto da Paleari con la palla che si impenna e Mina di schiena mette dentro da due passi. Cagliari avanti al riposo.

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