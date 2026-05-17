Via a Sassari allo spettacolo di colori della Cavalcata sarda, la Festa della bellezza giunta alla 75esima edizione.

Il corteo partirà alle 9 dalla chiesa di San Giuseppe, in via Asproni, percorrendo in senso antiorario il cuore ottocentesco della città fino a piazza d'Italia, dove dove sfilerà davanti alla tribuna da oltre 900 posti. L'arrivo è previsto in via Manno alle 14, dopo un passaggio in mezzo ai portici Crispo-Bargoni, la discesa in via Cagliari e via Brigata Sassari,e ancora Emiciclo, viale Italia e viale Mancini.

Alle 15.30 appuntamento con le pariglie all'ippodromo e, dalle 18, la rassegna di canti e balli in piazza d'Italia.

Oltre tremila i figuranti attesi, divisi in 66 gruppi a piedi e 26 a cavallo, pronti a rappresentare tutte le province sarde.

Ad aprire la sfilata i motociclisti della polizia locale, le bande cittadine, i carabinieri in alta uniforme e il Gonfalone di Sassari. Seguiranno il Gremio dei Massai, i Tamburini e i gruppi folk, pronti a sfilare in ordine alfabetico preceduti da quelli sassaresi.

Momento centrale l'Omaggio alla Bellezza con 160 donne in abito tradizionale in rappresentanza dei territori della Sardegna.

Anche quest’anno Videolina racconterà in diretta la festa con trasmissioni live, speciali e approfondimenti a partire dalle 9 e fino alla conclusione.

(Unioneonline)

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