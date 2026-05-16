«Non abbiamo tirato i remi in barca, a Cagliari vogliamo far bene perché è l'ultima trasferta e perché vogliamo riscattare la prestazione sottotono di Udine: affronteremo non solo una squadra ma una regione intera, dovremo fare al meglio sotto ogni aspetto». Così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, presenta la sfida in programma alla Unipol Domus domenica sera alle 20.45.

«Non dobbiamo farci distrarre dalla festa per i 50 anni dello scudetto o dal derby della prossima settimana, pensiamo soltanto alla partita di Cagliari - ha proseguito il tecnico dei granata in conferenza stampa - anche perché loro hanno ancora da raggiungere l'obiettivo».

Il Cholito Simeone affronterà i sardi da ex: «Si merita tutto quello che sta ottenendo perché non si risparmia mai, pensavo di vederlo nella preselezione dei 55 giocatori della nazionale argentina per i Mondiali e invece non c'era - dice D'Aversa sull'attaccante - ma è uno dei più bravi che ho allenato. Con chi gioca a Cagliari? Direi che Zapata ha più possibilità».

(Unioneonline)

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