Gruppo ristretto per il Cagliari in vista della decisiva partita col Torino, quella che domani alle 20.45 all’Unipol Domus può dare la salvezza in caso di risultato positivo (vittoria, pareggio o mancato successo di una tra Cremonese e Lecce, impegnate in contemporanea). Sono appena venti i giocatori a disposizione di Fabio Pisacane, che – come spesso avvenuto in stagione – deve fare fronte a una vera e propria emergenza. Ci sarà poi Leonardo Pavoletti, fra gli indisponibili, all’ultima “da rossoblù” (seppur non in campo) dopo l’annuncio di metà settimana.

Nell’emergenza, il Cagliari ritrova quantomeno i tre acciaccati degli scorsi giorni per il Torino. Sono regolarmente fra i convocati Gennaro Borrelli, che si era infortunato contro l’Atalanta nell’ultima vittoria (firmata proprio da un suo gol), Alessandro Deiola (ha convissuto con un problema fisico nelle ultime due settimane, eredità della trasferta di Bologna) e Yerry Mina (fermatosi nel riscaldamento sabato scorso con l’Udinese per un fastidio al polpaccio). Fuori, oltre a Pavoletti e ai soliti Mattia Felici e Riyad Idrissi, anche Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Othniël Raterink e Yael Trepy più lo squalificato Zé Pedro.

Questi i venti convocati di Pisacane per Cagliari-Torino. I rossoblù vestiranno la nuova maglia away della prossima stagione, presentata oggi e ispirata al football americano.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy.

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