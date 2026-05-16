Serie A, la penultima giornata tutta di domenica: si parte dal derby di RomaLe partite della trentasettesima giornata con risultati, marcatori e classifica
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Trentasettesima e penultima giornata di Serie A tutta in programma di domenica, con le gare delle squadre impegnate per gli stessi obiettivi (coppe europee e salvezza) in contemporanea. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica. Si parte dal derby di Roma, anticipato alle 12 dopo le polemiche.
Domenica 16 maggio
Como-Parma (ore 12)
Genoa-Milan (ore 12)
Juventus-Fiorentina (ore 12)
Pisa-Napoli (ore 12)
Roma-Lazio (ore 12)
Inter-Verona (ore 15)
Atalanta-Bologna (ore 18)
Cagliari-Torino (ore 20.45)
Sassuolo-Lecce (ore 20.45)
Udinese-Cremonese (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 85
Napoli 70
Juventus 68
Milan 67
Roma 67
Como 65
Atalanta 58
Bologna 52
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 38
Cagliari 37
Lecce 32
Cremonese 31
Verona 20
Pisa 18