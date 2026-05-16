Trentasettesima e penultima giornata di Serie A tutta in programma di domenica, con le gare delle squadre impegnate per gli stessi obiettivi (coppe europee e salvezza) in contemporanea. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica. Si parte dal derby di Roma, anticipato alle 12 dopo le polemiche.

Domenica 16 maggio

Como-Parma (ore 12)

Genoa-Milan (ore 12)

Juventus-Fiorentina (ore 12)

Pisa-Napoli (ore 12)

Roma-Lazio (ore 12)

Inter-Verona (ore 15)

Atalanta-Bologna (ore 18)

Cagliari-Torino (ore 20.45)

Sassuolo-Lecce (ore 20.45)

Udinese-Cremonese (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 85

Napoli 70

Juventus 68

Milan 67

Roma 67

Como 65

Atalanta 58

Bologna 52

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 38

Cagliari 37

Lecce 32

Cremonese 31

Verona 20

Pisa 18

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