Per il secondo anno su due in Serie A, il Cagliari Femminile di calcio a 5 ha raggiunto i playoff scudetto. Questo pomeriggio, alla vigilia del ritorno dei quarti contro il Cmb (in programma domani alle 19), le ragazze allenate da Moreno Giorgi hanno ricevuto una visita speciale: quella del presidente Tommaso Giulini, dell’attaccante Sebastiano Esposito e di Costanza Musso, amministratrice delegata del Gruppo Grendi che è Main Partner della squadra.

L’incontro si è tenuto al termine dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Basilicata, dove il Cagliari giocherà a Salandra. «State facendo qualcosa di grande», le parole di Giulini alle ragazze e allo staff tecnico. «Raggiungere per il secondo anno consecutivo i playoff vuol dire attribuire ulteriore valore a un progetto nato due anni fa e nel quale il club, insieme al presidente della Mediterranea Calcio a 5, Corrado Melis, ha creduto con forza per implementare il proprio impegno nello sport femminile. Ogni giorno, in ogni partita ufficiale come negli allenamenti, avete mostrato carattere, passione, dedizione e qualità del lavoro, lo spirito giusto per affrontare anche la prossima sfida».

Sarà invece impegnato domenica sera in Cagliari-Torino Esposito, miglior marcatore rossoblù in Serie A con sei gol, che cercherà la salvezza diretta. L’attaccante è un appassionato di calcio a 5: «Uno sport che ho sempre apprezzato e che mi piace guardare perché c’è tanta tecnica», rivela. «Anche oggi assistere all’allenamento mi ha divertito e interessato, non conoscevo la vostra realtà prima di arrivare in Sardegna e devo dire che ci sono tutti gli ingredienti per fare sempre meglio, in bocca al lupo per la gara di sabato e per il futuro».

Nella gara di andata, giocata domenica scorsa al PalaConi, il Cagliari ha perso 1-4 contro il Cmb, che nella stagione regolare ha chiuso al primo posto in classifica. In gol, per le rossoblù, è andata la boliviana Cokito Gálvez. «L’impegno che vedo mi commuove», ha detto Costanza Musso. «Siete straordinarie per come alzate sempre più l’asticella e dimostrate le vostre potenzialità al cospetto di ogni avversario, uno spirito che accomuna anche le giovanili ed è emblematico di quello che abbiamo voluto avviare nel 2024. Continuate così, verso le prossime sfide da vivere insieme».

Il progetto del Cagliari Femminile è partito nell’estate del 2024, dopo la promozione in Serie A della Mediterranea avvenuta nella stagione precedente. In questo campionato, le rossoblù hanno conquistato 23 punti e raggiunto la salvezza con largo anticipo, per poi ottenere il nuovo accesso ai playoff. La squadra è composta dai portieri Chiara Abraini, Chloe Canu, Christina Carboni Tonga, Giulia Ricottini e dalle giocatrici di movimento Simona Aresu, Rebecca Cerbone, Jasmin Michela Cossu, Chiara Dessì, Martina Erriu, Anita Furno, Cokito Gálvez, Filipa Mendes, Sveva Sofia Orrù, Faustine Pellegry (miglior marcatrice con sedici gol), Martina Porceddu, Federica Tronci e Alice Virdis (capitano a soli 17 anni, già convocata anche in Nazionale).

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