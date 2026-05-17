La penultima giornata dovrà essere quella buona. Cagliari-Torino è una nuova occasione per festeggiare la salvezza davanti ai tifosi dell’Unipol Domus, dopo aver mancato la possibilità otto giorni fa contro l’Udinese. Stasera alle 20.45 i rossoblù potranno chiudere il cerchio con 90’ d’anticipo, come già avvenuto nella scorsa stagione e nel 2023-2024: servirà una vittoria, un pareggio oppure un mancato successo di una fra Cremonese e Lecce, impegnate rispettivamente in casa di Udinese e Sassuolo (in contemporanea).

Fabio Pisacane ha recuperato Gennaro Borrelli, Alessandro Deiola e Yerry Mina, tutti e tre convocati. Dal 1’, però, in Cagliari-Torino dovrebbe vedersi soltanto il colombiano, in una difesa che ritrova titolare Gabriele Zappa (non succedeva dal 16 febbraio) complice l’assenza di Zé Pedro per squalifica. E in attacco mancherà Leonardo Pavoletti, alla sua “ultima” all’Unipol Domus da rossoblù ma solo da spettatore. Davanti ci saranno Sebastiano Esposito e Paul Mendy, anche se il tecnico in conferenza stampa non ha escluso un impiego di Andrea Belotti che è il principale dei tanti ex di serata.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Torino: in campo alle 20.45 per chiudere la penultima giornata di Serie A, l’arbitro è Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Su unionesarda.it ci sarà il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini e a seguire tutti i commenti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Mendy. Allenatore: Pisacane.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, İlkhan, Casadei, Vlašić, Obrador; Simeone, Njie. Allenatore: D’Aversa.

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