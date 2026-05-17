Cambia qualcosa Fabio Pisacane per Cagliari-Torino, la partita che – in caso di vittoria, pareggio o mancato successo di una tra Cremonese e Lecce – darebbe l’aritmetica salvezza al fischio finale del match in programma alle 20.45. Rispetto all’Udinese alla fine ce la fa Yerry Mina, che è regolarmente in campo al centro della difesa: ha recuperato dal fastidio al polpaccio accusato proprio otto giorni fa. Davanti la coppia formata da Sebastiano Esposito e Paul Mendy.

Resta fuori Michael Folorunsho, che va in panchina. In mezzo al campo, con Gianluca Gaetano play, gli interni saranno Michel Adopo e il capitano di serata (altro recuperato) Alessandro Deiola. Marco Palestra e Adam Obert gli esterni in un probabile 3-5-2. Torna Gabriele Zappa dal 1’, complice la squalifica di Zé Pedro: Cagliari-Torino arriva a oltre tre mesi dall’ultima da titolare, era il 16 febbraio contro il Lecce. Con lui anche Alberto Dossena davanti a Elia Caprile.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Sarà possibile seguire la partita su unionesarda.it con il live testuale e su Radiolina con la radiocronaca in diretta di Lele Casini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Mendy, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Belotti, Albarracín, I. Sulemana, Borrelli, Folorunsho.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, İlkhan, Prati, Vlašić, Obrador; Simeone, Zapata.

In panchina: Israel, Siviero, Ilić, Maripán, Kulenović, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Savva, Perciun, Njie, Pellini, Acquah.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

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