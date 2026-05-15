Doppio rientro in gruppo per il Cagliari, in vista della partita contro il Torino (domenica ore 20.45, all’Unipol Domus arbitra Alberto Ruben Arena). Dopo che ieri era tornato a piena disposizione Alessandro Deiola, oggi è toccato a Gennaro Borrelli e Yerry Mina. Il centravanti si era fermato contro l’Atalanta, dopo aver segnato il gol del decisivo 3-2, il difensore nel riscaldamento sabato scorso prima dell’Udinese.

Tutti e tre (Deiola incluso) saranno quindi convocati per il match che – in caso di risultato positivo – darà la salvezza aritmetica al Cagliari. E, nel caso, sarebbe la terza volta in tre stagioni dal ritorno in Serie A sempre alla penultima giornata, come nel 2024 (contro il Sassuolo) e nel 2025 (contro il Venezia). Personalizzato per Luca Mazzitelli, fuori dalla partita contro la Cremonese e probabilmente destinato a saltare anche il match di dopodomani.

Dopo un’analisi video, la seduta odierna del Cagliari si è svolta tra palestra e campo: lavori di forza ed esercitazioni tecniche con possessi. Domani rifinitura mattutina seguita, alle 12.45, dalla conferenza stampa di Fabio Pisacane.

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