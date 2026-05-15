È Alberto Ruben Arena l’arbitro che dirigerà Cagliari-Torino, domenica alle 20.45, nella penultima giornata di Serie A. Per l’impegno conclusivo della stagione all’Unipol Domus – i rossoblù chiuderanno il campionato al Meazza col Milan – la squadra di Fabio Pisacane cerca il punto che serve per l’aritmetica salvezza, dopo averlo mancato sabato scorso contro l’Udinese. Con Arena ci saranno gli assistenti Filippo Bercigli (sezione Firenze) e Mattia Regattieri (Finale Emilia), quarto ufficiale Mario Perri (Roma 1). Al Var l’arbitro Davide Ghersini (Genova) e l’assistente Alessandro Prontera (Bologna).

Arena (classe ‘92, sezione di Torre del Greco) è alla seconda con il Cagliari. L’altra risale proprio al match d’andata coi friulani, terminato 1-1 il 5 ottobre 2025 alla sesta giornata. In questa Serie A ha dieci presenze (una anche col Torino, 2-2 in casa col Pisa il 2 novembre), poi sette in Serie B e una in Coppa Italia. Nel massimo campionato ha debuttato poco più di un anno fa, il 27 aprile 2025 in Como-Genoa.

Queste tutte le designazioni degli arbitri per la penultima giornata di Serie A. Si giocherà per intero domenica, dopo la decisione di anticipare di mezz’ora (dalle 12.30 alle 12) le partite delle squadre in lotta per le coppe europee, visti i problemi fra il derby di Roma e le finali degli Internazionali d’Italia di tennis.

Como-Parma domenica 17 maggio ore 12 – Luca Zufferli

Genoa-Milan domenica 17 maggio ore 12 – Simone Sozza

Juventus-Fiorentina domenica 17 maggio ore 12 – Davide Massa

Pisa-Napoli domenica 17 maggio ore 12 – Francesco Fourneau

Roma-Lazio domenica 17 maggio ore 12 – Fabio Maresca

Inter-Verona domenica 17 maggio ore 15 – Andrea Calzavara

Atalanta-Bologna domenica 17 maggio ore 18 – Daniele Perenzoni

Cagliari-Torino domenica 17 maggio ore 20.45 – Alberto Ruben Arena

Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio ore 20.45 – Federico La Penna

Udinese-Cremonese domenica 17 maggio ore 20.45 – Gianluca Manganiello

© Riproduzione riservata