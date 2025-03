Solo un’altra volta il Cagliari aveva vinto con più di un gol di scarto: nel 4-1 contro il Lecce. Il rotondo tris al Monza avvicina la salvezza, ma Davide Nicola vuole che la squadra mantenga altissima l’attenzione: «Non bisogna pensare che una vittoria ci permetta di raggiungere l’obiettivo», è il messaggio che manda dopo il 3-0 della Domus. «Oggi non era semplice, né scontata. Il Monza ha giocatori di qualità e renderà la vita difficile a tutti, non dovevamo compiere ingenuità ed errori gratuiti. Ma sappiamo anche che in questo tipo di partite, tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo, poi diventa diversa: è accaduto».

Il racconto dei novanta minuti, secondo Nicola, è quello di un Cagliari che è riuscito – alla lunga – a completare quanto preparato. «Da un punto di vista emotivo questa partita vale molto», sottolinea. «Abbiamo fatto molto bene il recupero palla e l’uscita nel primo tempo, c’è mancata la qualità per trasformare le azioni in potenziali occasioni. Nel secondo, trovato il gol, è cambiata la partita. Ma l’equilibrio del primo tempo non doveva svanire, per noi è stato importante fare un passo in avanti. Adesso pensiamo a preparare un’altra partita importante».

Nicola si riferisce alla sfida, per lui da ex, di domenica prossima (ore 15) a Empoli, contro la terzultima mandata a -6: «Non so se la prossima partita chiuderà la corsa salvezza, ma se vinci hai più possibilità di avvicinarti all’obiettivo», taglia corto. Per poi segnalare come non abbia mai accantonato Prati, oggi di nuovo titolare: «Un allenatore non si dimentica mai di nessuno. Magari servirà per un minuto, ma dovrà essere il più decisivo della stagione. Dobbiamo continuare su questa strada, con le nostre energie». E su Piccoli: «Non è un cambio punitivo, non è nella mia natura e doveva uscire già prima dell’ammonizione».

