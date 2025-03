Il Cagliari si prende nella ripresa tre punti d’oro nella corsa salvezza: 3-0 al Monza ultimo in classifica, con i gol di Viola, Gaetano e Luvumbo.

Alla fine è 4-2-3-1 per Davide Nicola, con Palomino terzino destro. Più alto Zortea, che al 7’ confeziona la prima grande palla gol del match: splendido cross per Viola, che solissimo al limite dell’area piccola non calibra bene il colpo di testa a lato alla sinistra della porta di Turati.

La partita è sporca, vede diverse interruzioni e un momento di nervosismo al 25’, per un contrasto a centrocampo (protagonista Mina) dove poi nasce un diverbio tra Luperto e il fischiato ex Keita. Occasioni non tante: ne ha una il Monza con D’Ambrosio, inserimento in area sulla sinistra e conclusione respinta da Caprile.

Ancora gli ospiti con un tiro da fuori di Bianco, ma la parata di Caprile è facile (36’). Cinque minuti dopo Kyriakopoulos si sposta il pallone sul sinistro, per evitare l’intervento di Zortea, ma trova solo l’esterno della rete. Un errore di Akpa Akpro al limite della propria area permette al Cagliari di rendersi pericoloso: Viola serve Piccoli che ci mette un po’ a girarsi, il rimpallo favorisce di nuovo il numero 10 il cui sinistro è deviato in corner.

Ripresa senza cambi. Ma subito con un gol: Viola difende palla, serve Piccoli che tocca arretrato per Augello, cross al centro e proprio Viola di testa gira in rete per l’1-0. È il 49’, il Cagliari è in vantaggio. Primi cambi all’ora di gioco: Ciurria e Caprari per Castrovilli e Birindelli nel Monza, Gaetano e Luvumbo per Viola e Piccoli nel Cagliari.

Un gran lancio (66’) pesca in area Ciurria, controllo spalle alla porta senza poter calciare ed è decisiva la copertura di Palomino che gli impedisce di girarsi. Ancora Luvumbo, al 71’, tenta un cross che diventa un tiro: sorprende Turati, bravo a recuperare in tempo e togliere il pallone quasi dalla porta.

Una punizione guadagnata al limite dell’area manda diversi rossoblù sul punto di battuta. Se ne incarica Gaetano, gran conclusione sul palo opposto ed è il raddoppio al 73’. Poi serie di cambi, con Pavoletti e Makoumbou per Piccoli e Prati. Nel Monza, che subito dopo il 2-0 aveva sostituito Keita, all’82’ entra Petagna per Dany Mota e anche l’altro ex si prende la sua razione di fischi.

Nel finale, appena iniziati i quattro minuti di recupero, Gaetano batte dalla bandierina e di testa Pavoletti colpisce la parte alta della traversa. Ma al 92’ un gran lancio dalle retrovie pesca Luvumbo in posizione regolare, corsa e sinistro a incrociare per il definitivo 3-0.

