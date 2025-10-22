Nessuna novità dall'infermeria per il Cagliari, che continua a pagare un prezzo carissimo sul fronte infortuni. Dei cinque a parte nella ripresa di ieri pomeriggio (Alessandro Di Pardo, Yerry Mina, Nicola Pintus, Boris Radunović, Marko Rog) nessuno è tornato anche solo parzialmente in gruppo, hanno tutti svolto ancora lavoro personalizzato. Sotto osservazione particolare in vista dello scontro diretto di Verona soprattutto il difensore colombiano, complice l'affaticamento ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto al cambio domenica scorsa col Bologna (dopo tre settimane di altri problemi fisici vari).

I rossoblù che hanno svolto col gruppo la seduta di stamattina al Crai Sport Center di Assemini hanno invece lavorato prima in palestra, svolgendo delle esercitazioni specifiche sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: spazio a tecnica e tattica, per concludere con una partitella giocata su campo ridotto. Domani allenamento mattutino.

Alle 16 di oggi al via la vendita dei biglietti per Cagliari-Sassuolo, partita del turno infrasettimanale di Serie A (nona giornata) in programma giovedì 30 alle 18.30 all'Unipol Domus. Le prime 24 ore sono dedicate esclusivamente ai possessori della membership, solo online inserendo il codice Islanders, fino alle 15.59 di domani. Dalle 17 sempre di domani la vendita libera. I prezzi, ai quali vanno aggiunti 2 euro di prevendita, sono 25 euro nelle due curve, 60 euro in Distinti, 90 euro in Tribuna Blu e 120 euro in Tribuna Rossa, con riduzioni per donne, Under-18 e Over-65 (40 euro in Distinti, 60 euro in Tribuna Blu e 80 euro in Tribuna Rossa) e settore ospiti a 25 euro.

