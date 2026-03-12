Che Adam Obert fosse ormai diventato imprescindibile, all’interno del giovane Cagliari di Fabio Pisacane, lo si era capito dai numeri di questa stagione: 26 presenze sulle 28 gare disputate fin qui in campionato. Quest’oggi, però, come annunciato attraverso una nota ufficiale, i rossoblù hanno confermato ulteriormente questa sensazione.

Obert, infatti, ha prolungato il contratto con il Cagliari sino al 2030. Un gesto che testimonia ulteriormente la fiducia che si nutre nei confronti del classe 2002, dato che già nella scorsa stagione il difensore slovacco aveva prolungato il suo contratto (in quel caso sino al 2029). Una storia che, visto quanto attestato dalle recenti prestazioni, oltre che dal comunicato del club, sembra destinata a proseguire a lungo.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030. Obert è arrivato in Italia a soli 16 anni – scrive il club – nelle giovanili della Sampdoria. Da lì passaggio nel Settore giovanile del Cagliari, in una Terra che oggi è diventata la sua seconda casa. In questa stagione mister Pisacane gli ha dato ulteriore fiducia: sono sin qui 26 su 28 le gare disputate in campionato, impreziosite da tre assist. In totale 114 partite in rossoblù, un futuro da scrivere insieme».

