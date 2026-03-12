Il derby italiano di consolazione in Europa chiude sull'1-1 il primo atto. Bologna e Roma rimandano al ritorno degli ottavi, la prossima settimana all'Olimpico, il verdetto su chi andrà avanti in Europa League.

Chiunque delle due vada, ci vorrà molto di più della partita di stasera al Dall'Ara, con i suoi ritmi bassi e i tanti errori, per sperare di difendere il prestigio del calcio italiano nelle Coppe.

Bernardeschi segna e trascina, Malen sbatte sul palo: ma il Bologna si fa male da solo, con un erroraccio di Joao Mario a favorire il pareggio costruito da Cristante, rifinito da Malen e concretizzato da Pellegrini, con Gasperini a recuperare un partita che si era messa male spremendo il massimo da una panchina ridotta all'osso.

Il primo round degli ottavi di Europa League finisce in parità, il passaggio del turno si deciderà tra una settimana all'Olimpico. Finisce pure con l'amaro in bocca per il Bologna, che aveva assaporato il sapore del successo casalingo, dopo il ko con il Verona dell'ultimo weekend.

In archivio il campionato, in Europa i rossoblù di Italiano dimostrano comunque di saper cambiare passo e marcia collezionando il decimo risultato utile di fila (7 vittorie e 3 pari) nella competizione Uefa, finalmente al completo e non succedeva dalla prima giornata di campionato proprio contro i giallorossi. La Roma, in emergenza (out Konè, Angelino, Dovbyk, Dybala, Ferguson, Mancini, Soulè e Venturino), invece, il passo fatica a cambiarlo, ma neppure si arrende ed è cinica quanto basta per approfittare degli errori avversari e limitare i danni in vista del ritorno, trascinata da un Malen incontenibile e in versione assistman.

