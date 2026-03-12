I rossoblù recuperano Gianluca Gaetano in vista di Pisa-Cagliari, prossima sfida di campionato in programma domenica alla Cetilar Arena.

Nella seduta di oggi al CRAI Sport Center il centrocampista si è allenato con la squadra. Parzialmente in gruppo Yerry Mina, personalizzato per Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli.

L’allenamento è cominciato con dei lavori dedicati alla tecnica; a seguire serie di gare a tema ed una partita giocata su spazi ridotti.

Domani, venerdì 13 marzo, appuntamento al mattino.

