Verso Pisa-Cagliari, i rossoblù recuperano GaetanoIl centrocampista si è allenato con la squadra nella seduta di oggi al CRAI Sport Center. Parzialmente in gruppo Yerry Mina
I rossoblù recuperano Gianluca Gaetano in vista di Pisa-Cagliari, prossima sfida di campionato in programma domenica alla Cetilar Arena.
Nella seduta di oggi al CRAI Sport Center il centrocampista si è allenato con la squadra. Parzialmente in gruppo Yerry Mina, personalizzato per Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli.
L’allenamento è cominciato con dei lavori dedicati alla tecnica; a seguire serie di gare a tema ed una partita giocata su spazi ridotti.
Domani, venerdì 13 marzo, appuntamento al mattino.
(Unioneonline)