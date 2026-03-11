Federico La Penna ritorna ad arbitrare nel massimo campionato italiano, dopo i fatti di Inter-Juventus che gli sono costati la “retrocessione”, per due partite, in Serie B. Sarà lui a dirigere Pisa-Cagliari, match in programma domenica 15 marzo alle ore 15. Gli assistenti saranno Bercigli e Trinchieri, il quarto uomo è Forneau. Designazione al VAR, invece, per Paterna, con Camplone nel ruolo di AVAR.

Nell’attuale stagione di Serie A, La Penna ha arbitrato due volte i sardi, dirigendo entrambe le sfide tra Cagliari e Genoa (3-3 nel match di andata all’Unipol Domus; 3-0 in favore dei ragazzi di De Rossi nella trasferta di Marassi). La Penna ha, inoltre, già diretto un Pisa-Cagliari, il 10 aprile del 2023. In quell’occasione, nel match della 32esima giornata di Serie B, i rossoblù non riuscirono ad andare oltre lo 0-0.

I precedenti, insomma, non sorridono ai ragazzi di Pisacane. Da quando il Cagliari ha fatto ritorno in Serie A nel 2023, La Penna ha arbitrato 6 match dei rossoblù, senza che questi ultimi siano mai riusciti a trovare la vittoria (4 sconfitte e 2 pareggi il bilancio complessivo).

Di seguito le designazioni arbitrali della 29esima di campionato.

Torino – Parma (venerdì 13 marzo, ore 20:45) arbitro: Maresca di Napoli

Inter – Atalanta (sabato 14 marzo, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Napoli – Lecce (sabato 14 marzo, ore 18) arbitro: Abisso di Palermo

Udinese – Juventus (sabato 14 marzo, ore 20:45) arbitro: Mariani di Aprilia

Verona – Genoa (domenica 15 marzo, ore 12:30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Pisa – Cagliari (domenica 15 marzo, ore 15) arbitro: La Penna di Roma

Sassuolo – Bologna (domenica 15 marzo, ore 15) arbitro: Bonacina di Bergamo

Como – Roma (domenica 15 marzo, ore 18) arbitro: Massa di Imperia

Lazio – Milan (domenica 15 marzo, ore 20:45) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Cremonese – Fiorentina (lunedì 16 marzo, ore 20:45) arbitro: Di Bello di Brindisi

