Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set (6-1, 6-2) l'americano Lerner Tien, in un'ora e 6 minuti di gioco.

In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata