Tennis
12 marzo 2026 alle 22:36aggiornato il 12 marzo 2026 alle 22:36
Sinner batte Tien in due set e va in semifinale a Indian Wells6-1 6-2 in poco più di un'ora. Il numero 2 al mondo incontrerà Zverev
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set (6-1, 6-2) l'americano Lerner Tien, in un'ora e 6 minuti di gioco.
In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata