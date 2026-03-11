«Matteo Mancosu entra a far parte dello staff di mister Pisacane: dopo un percorso all’interno del Settore Giovanile, approda in prima squadra in qualità di collaboratore tecnico. Il suo posto alla guida dell’U17 verrà preso da Alessio Rubicini, che quest’anno ha già ricoperto il ruolo di viceallenatore in U20».

Lo ha comunicato il Cagliari Calcio in una nota, accompagnata dall’augurio di «buon lavoro» a entrambi.

