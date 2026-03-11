La sfida tra Pisa e Cagliari, in programma domenica alle 15 per la ventinovesima giornata di Serie A, senza tifosi sardi sugli spalti.

Le Autorità competenti hanno infatti disposto il divieto di vendita (in qualsiasi settore dello stadio Arena Garibaldi) per i residenti nell’Isola.

«I supporter provenienti da altre regioni italiane – spiega una nota – potranno invece accedere al settore ospiti solo se in possesso di tessera del tifoso della società sportiva Cagliari Calcio.
(Unioneonline)

© Riproduzione riservata