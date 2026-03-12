Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Sara Marci, giornalista de L’Unione Sarda
  • Lorenzo Paolini, direttore editoriale Unione Sarda
  • Valentina Sanna, coordinatrice del centro anti violenza Feminas
  • Giorgio Gori, giornalista e produttore televisivo
  • Davide Piras, scrittore
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
© Riproduzione riservata