radiolina
12 marzo 2026 alle 11:30
Caffè corretto del 12 marzo: ospite il giornalista e produttore televisivo, Giorgio GoriConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Sara Marci, giornalista de L’Unione Sarda
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale Unione Sarda
- Valentina Sanna, coordinatrice del centro anti violenza Feminas
- Giorgio Gori, giornalista e produttore televisivo
- Davide Piras, scrittore
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
