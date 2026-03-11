Stagione finita per Riyad Idrissi. L’esterno sinistro classe 2005 si è infortunato nella partita persa dal Cagliari contro il Como: entrato al 78’, è uscito appena dieci minuti dopo.

Gli esami diagnostici e gli accertamenti strumentali cui si è sottoposto alla Casa della Salute di Cagliari hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ulteriori accertamenti e visite specialistiche saranno effettuati nei prossimi giorni, ma la diagnosi, a poco più di due mesi dalla fine del campionato, non lascia molte speranze di un possibile recupero nella fase finale della stagione.

Una stagione maledetta per i crociati rossoblù, è il terzo che salta. Tutto era iniziato con Belotti, nella gara di andata contro l’Inter, poi è toccato a Felici nel match di Coppa Italia contro il Napoli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata