Sabato arriva al "Vanni Sanna" il Ravenna dell'ex Manuel Fishnaller, ma non avrà il supporto dei propri tifosi. La società romagnola ha diramato una nota ufficiale: “Il Ravenna FC informa i propri sostenitori che, in seguito al provvedimento emanato dal Prefetto della Provincia di Sassari, è stata disposta la chiusura della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ravenna in occasione della gara Torres – Ravenna FC”.

La decisione è stata adottata dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica e segue analoghi provvedimenti già presi in occasione della trasferta di Ascoli dopo gli incidenti avvenuti ad Arezzo.

Il Ravenna FC, pur dichiarando il pieno rispetto delle decisioni delle autorità, non nasconde il proprio dispiacere: “La società, pur nel pieno rispetto delle autorità competenti, non può esimersi dal rimarcare il profondo dispiacere nel dover per l’ennesima volta affrontare una gara decisiva senza il supporto del proprio pubblico, componente fondamentale ed imprescindibile di ogni competizione sportiva”.

