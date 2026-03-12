Capoterra presenta la squadra Amatori Wheelchair Rugby
Presentata questo pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Capoterra la squadra Amatori Wheelchair Rugby Capoterra, sezione paralimpica dell’Amatori Rugby Capoterra, la prima società italiana iscritta alla Federazione Italiana Rugby ad aver istituito una sezione dedicata al rugby in carrozzina.
La formazione, al secondo anno nel campionato nazionale paralimpico, esordirà in casa sabato e domenica al palazzetto di Poggio dei Pini, dove ospiterà la prima tappa della stagione con Vicenza, Dragons Milano e Abruzzo.
«Abbiamo recuperato le carrozzine che ci mancavano grazie a un bando di Sport e Salute e inserito nuovi giocatori», spiega l’allenatore Nicola Marcello.
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