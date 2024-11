Alen Sherri debutta in Serie A in Cagliari-Milan. Dopo le prestazioni insufficienti di Simone Scuffet tocca al portiere albanese difendere i pali rossoblù alle ore 18, come Davide Nicola aveva fatto intendere ieri in conferenza stampa. Sono poi Alessandro Deiola e José Luis Palomino le scelte di Davide Nicola per sostituire i due squalificati, Michel Adopo e Yerry Mina. Se l’argentino era scontato, il vice capitano vince il ballottaggio a tre con Răzvan Marin e Matteo Prati.

Queste le formazioni ufficiali, arbitra Michael Fabbri con calcio d’inizio alle ore 18.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulišić, Rafael Leão; Camarda.

In panchina: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, F. Terracciano, Musah, Abraham.

Allenatore: Paulo Fonseca.

