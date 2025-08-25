Cagliari, per la fascia c’è l’idea Salah-EddineSecondo radiomercato anche il laterale olandese classe 2002 sul taccuino del ds Angelozzi
Non solo Posch e Palestra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, tra i nomi sul taccuino del ds del Cagliari Angelozzi per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pisacane ci sarebbe anche quello di Anass Salah-Eddine.
Il laterale olandese, classe 2002, 13 presenze nell’under 21 dei Paesi Bassi, ha collezionato finora solo una manciata di apparizioni con la Roma. Con il Cagliari potrebbe trovare invece più spazio ed essere molto utile per la sua duttilità alla causa rossoblù.
Da quanto filtra, però, sul giocatore ci sono anche altre squadre e la concorrenza appare dura.
(Unioneonline)