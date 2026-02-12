Probabilmente è giusto così, ma è davvero mancato pochissimo per il colpaccio a sorpresa sul campo dell'Ascoli. È finita 2-2 coi marchigiani che hanno pareggiato al 95'. Resta l'ottima prestazione della squadra sassarese contro la terza forza del campionato.

Primo tempo pirotecnico: al 4' siluro di Sala che colpisce la traversa, rimbalza vicino alla linea e la palla viene poi allontanata dal portiere. Al 10' Sorrentino anticipa l'uscita del portiere che però gli chiude il tiro, al 19' Corradini strappa la palla a Giorico e serve Milanese che corre per 40 metri inseguito da Sala, dribbla Idda e fas ecco Zaccagno. Alla mezz’ora palo colpito da Di Stefano, che due minuti dopo riceve in area da Sala, stoppa e tira rapido per il pareggio. Al 37' lancio per Sorrentino che fa una finta e scappa da metà campo al difensore bruciando anche Vitale per il vantaggio.

Nel secondo tempo subito rigore per l'Ascoli su trattenuta di Liviero ai danni di Galuppini: batte Gori, Zaccagno si tuffa sulla sinistra e manda la palla sul palo.

L'Ascoli preme molto ma è Zecca al 68' a sprecare la palla del ko tirando in area sul portiere. Al 74' Corradini prova a piazzare la palla ma il palo salva i rossoblù. Ed è sempre il legno a salvare la Torres al 94' su incornata di Curado da calcio d'angolo. Al 95' ennesima palla in mezzo e Rizzo-Pinna la gira bene con palla che carambola sul palo ed entra. Il tecnico Greco si gioca la carta del Fvs.

