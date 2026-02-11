Tre allenatori sardi hanno conseguito la licenza UEFA A. Si tratta degli ex Cagliari Andrea Cocco, Marco Mancosu e Sebastiano Pinna, che con questo titolo potranno allenare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, e tutte le prime squadre femminili anche di Serie A.

Possono, inoltre, allenare le prime squadre maschili fino alla Serie C ed essere tesserati come vice allenatori sia in Serie B che in Serie A. Attualmente, Pinna allena il Villasimius in Eccellenza. Cocco ha giocato la sua ultima stagione l’anno scorso col Monastir, mentre Mancosu allena l'under 18 del Cagliari

Questo l'elenco competo dei promossi al corso: Giuseppe Antognozzi, Marco Bernacci, Lucas Rodrigo Biglia, Fabio Calabresi, Matteo Camoni, Alessandro Cenicola, Andrea Cocco, Michele Cherobin, Michele Cremonesi, Felipe Dal Bello, Marco Dal Moro, Federico Del Grosso, Massimo Fascioli, Simone Fici, Gabriele Gervasi, Denis Godeas, Andrea Lazzari, Marco Mancosu, Sebastiano Pinna, Massimo Lo Monaco, Marco MancinelliGiovanni Masecchia, Marco Modolo, Simone Pietro Moretti, Fabio Perazzetti, Vincenzo Perri, Andrea Persia, Laurent Pittiglio, Dario Alberto Polverini, Marco Pomante, Rocco Rinaldi, Ivano Rossi, Marco Sangermani, Pasquale Schiattarella, Gianfranco Schillaci, Fabio Vicardi ed Ervin Zukanovic.

