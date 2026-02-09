Roma-Cagliari, le pagelle rossoblù: si salva Palestra, Dossena rientro difficilePrestazione negativa per l’attacco nella squadra di Pisacane, battuta 2-0 dopo tre vittorie consecutive
Non è riuscito al Cagliari il colpaccio all’Olimpico, con la vittoria per 2-0 della Roma firmata da una doppietta di Malen: nelle pagelle, non sono molti i rossoblù ad aver brillato.
Caprile 5,5
Rischia su un retropassaggio sullo 0-0, si salva sulla linea.
Zé Pedro 5,5
Sul gol del raddoppio non riesce a coprire al meglio su Malen.
(dal 42’ st Zappa sv)
Dossena 5
Non giocava da undici mesi, si ritrova davanti Malen incontenibile: da rivalutare.
Rodríguez 6
Torna in campo dal 1’, dei tre difensori è quello che fa di più.
Palestra 6
Fa ammonire Zaragoza, tenta qualche sprint. L’ultimo a mollare.
Adopo 6
Meno errori rispetto ad altri compagni.
Gaetano 5,5
Spreca un contropiede nel primo tempo, non si fa notare molto.
(dal 42’ st Trepy sv)
Mazzitelli 5,5
Dà una mano alla difesa ma soffre anche lui.
(dal 14’ st Sulemana 6)
Bell’ingresso in campo, colpisce una traversa.
Obert 6
Sul gol del raddoppio si fa saltare da Çelik.
Kılıçsoy 5
Dopo tante magie, stasera non si fa vedere.
(dal 28’ st Pavoletti 6)
Ha subito una mezza palla gol, non riesce a deviare la respinta di Svilar.
Esposito 5
Non riesce mai a calciare verso la porta.
(dal 28’ st Idrissi 6)
Ammonito per aver fermato Zaragoza.
Pisacane 5,5
Costretto a cambiare formazione dalle tre vittorie, stavolta non gli va bene.