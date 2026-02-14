È praticamente uno spareggio quello che si gioca domani alle 14.30 a San Benedetto del Tronto. La Torres ha la possibilità con la vittoria di agganciare la Sambenedettese al quartultimo posto, salvo vittoria col Carpi del Perugia (+2 sui rossoblù).

La curiosità è che entrambe le formazioni hanno perso contro la Juventus Next Gen: 3-0 la Torres domenica scorsa e 4-2 i marchigiani nel turno infrasettimanale. Va detto poi che la Sambenedettese è in crisi: nelle ultime dieci gare ha vinto solo una volta (2-0 a Forlì) e ha incassato ben cinque sconfitte.

Il tecnico Greco potrebbe modificare la formazione per avere qualche giocatore più fresco e quindi c'è la possibilità dell'impiego dal primo minuto di Nunziatini in difesa, dell'esterno Zamataro sulla fascia sinistra (ha scontato la squalifica), di Mastinu a centrocampo e di Luciani in attacco insieme a Sorrentino e Di Stefano.

