Anche Fabio Pisacane, interpellato sul caso Bastoni nella partita di ieri tra Inter e Juve e sul problema simulazioni alla vigilia di Cagliari-Lecce, chiede che qualcosa cambi sui campi di calcio.

«Sinceramente - ha detto - io non entro nei giudizi personali, non mi piace fare processi mediatici, però sicuramente una cosa è certa: il calcio sta perdendo di credibilità. Mi auguro che d'ora in poi, si possano fare meno errori, però ripeto, mi fermo qua perché ho deciso dall'inizio di non parlare degli arbitri. Ho sentito da poco la dichiarazione di un allenatore, non faccio nomi. Ha detto così: 'Sarebbe bello che quando un allenatore ha un episodio a favore vada in sala stampa e si lamenti per l'episodio che ha avuto a favore'. Mi fermo qua: penso solo che abbiamo bisogno di ritrovare credibilità».

La frase citata da Pisacane l’aveva detta Chivu alla vigilia di Inter-Juve. Ma al termine della partita il tecnico dell’Inter ha giustificato il suo giocatore (Bastoni) che ha simulato provocando l’ingiusta espulsione del difensore juventino: «Il tocco è leggero ma c’è, bisogna ammetterlo, Bastoni era in vantaggio. Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso ad un avversario da ammonito».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata