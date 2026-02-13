Cagliari, Mina recupera per il Lecce: ancora out Deiola e BorrelliRicaduta per il centrocampista che si stava riprendendo dall’infortunio. Contro i salentini matchpoint salvezza per la squadra di Pisacane
Il Cagliari cerca di recuperare Mina in vista della sfida notturna di lunedì all'Unipol Domus contro il Lecce. Ma Pisacane non potrà convocare Deiola (ricaduta dopo l'infortunio a pochi passi dal pieno recupero) e Borrelli, fermato da una distrazione al flessore: l'attaccante ne avrà per circa un mese. Sempre fuori Belotti, Felici e Folorunsho (oggi lavoro personalizzato per l'ex Verona).
Un matchpoint salvezza per i rossoblù, che vincendo si porterebbero a +10 sui salentini quartultimi in classifica.
Il tecnico rossoblù dopo la sconfitta con la Roma sembra pronto a confermare la formazione base delle tre vittorie consecutive, con il ritorno in campo del colombiano che ieri si è allenato regolarmente con i compagni.
Previsto un probabile turno di riposo per Dossena dopo l'esordio all'Olimpico dopo quasi un anno di stop per il grave infortunio. Accanto al colombiano ci saranno l'altro sudamericano Rodriguez e uno tra Zappa e Ze Pedro. Giocatori contati, poche alternative e rotazioni nelle altre zone del campo. Sulla fasce spazio a Palestra e Obert. In mediana il trio Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Davanti dovrebbero giocare i soliti Kilicsoy ed Esposito. Panchina corta con pochi possibili cambi, quasi obbligati.
(Unioneonline)