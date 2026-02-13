Il Cagliari cerca di recuperare Mina in vista della sfida notturna di lunedì all'Unipol Domus contro il Lecce. Ma Pisacane non potrà convocare Deiola (ricaduta dopo l'infortunio a pochi passi dal pieno recupero) e Borrelli, fermato da una distrazione al flessore: l'attaccante ne avrà per circa un mese. Sempre fuori Belotti, Felici e Folorunsho (oggi lavoro personalizzato per l'ex Verona).

Un matchpoint salvezza per i rossoblù, che vincendo si porterebbero a +10 sui salentini quartultimi in classifica.

Il tecnico rossoblù dopo la sconfitta con la Roma sembra pronto a confermare la formazione base delle tre vittorie consecutive, con il ritorno in campo del colombiano che ieri si è allenato regolarmente con i compagni.

Previsto un probabile turno di riposo per Dossena dopo l'esordio all'Olimpico dopo quasi un anno di stop per il grave infortunio. Accanto al colombiano ci saranno l'altro sudamericano Rodriguez e uno tra Zappa e Ze Pedro. Giocatori contati, poche alternative e rotazioni nelle altre zone del campo. Sulla fasce spazio a Palestra e Obert. In mediana il trio Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Davanti dovrebbero giocare i soliti Kilicsoy ed Esposito. Panchina corta con pochi possibili cambi, quasi obbligati.

