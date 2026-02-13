Serie A, al via la venticinquesima giornata di campionato: il primo anticipo è Pisa-Milan, ma il clou del weekend è rappresentato dal derby d’Italia Inter-Juventus e da Napoli-Roma. Chiude il Cagliari col Lecce. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 13 febbraio

Pisa-Milan (ore 20.45)

Sabato 14 febbraio

Como-Fiorentina (ore 15)

Lazio-Atalanta (ore 18)

Inter-Juventus (ore 20.45)

Domenica 15 febbraio

Udinese-Sassuolo (ore 12.30)

Cremonese-Genoa (ore 15)

Parma-Verona (ore 15)

Torino-Bologna (ore 18)

Parma-Verona (ore 20.45)

Lunedì 16 febbraio

Cagliari-Lecce (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 58

Milan 50 *

Napoli 49

Juventus 46

Roma 46

Como 41 *

Atalanta 39

Lazio 33

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 27

Parma 26

Genoa 23

Cremonese 23

Lecce 21

Fiorentina 18

Pisa 15

Verona 15

* una partita in meno

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata