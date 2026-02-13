La Serie A comincia con Pisa-Milan, poi Inter-Juventus e Napoli-RomaLe partite della venticinquesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Serie A, al via la venticinquesima giornata di campionato: il primo anticipo è Pisa-Milan, ma il clou del weekend è rappresentato dal derby d’Italia Inter-Juventus e da Napoli-Roma. Chiude il Cagliari col Lecce. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 13 febbraio
Pisa-Milan (ore 20.45)
Sabato 14 febbraio
Como-Fiorentina (ore 15)
Lazio-Atalanta (ore 18)
Inter-Juventus (ore 20.45)
Domenica 15 febbraio
Udinese-Sassuolo (ore 12.30)
Cremonese-Genoa (ore 15)
Parma-Verona (ore 15)
Torino-Bologna (ore 18)
Lunedì 16 febbraio
Cagliari-Lecce (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 58
Milan 50 *
Napoli 49
Juventus 46
Roma 46
Como 41 *
Atalanta 39
Lazio 33
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 27
Parma 26
Genoa 23
Cremonese 23
Lecce 21
Fiorentina 18
Pisa 15
Verona 15
* una partita in meno
