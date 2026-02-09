Sperava di poter trovare un altro risultato positivo Fabio Pisacane, ma Roma-Cagliari non ha avuto grossi spunti positivi per i suoi, sconfitti 2-0. Troppo complicato fermare lo scatenato Malen, autore di una doppietta. «Quando si perde si può fare sempre qualcosa in più, è inevitabile, poi è difficile dire che la Roma è in emergenza», la valutazione del tecnico napoletano sulla differenza di valori vista in campo. «Sicuramente loro avevano qualcosa di più. Mi dispiace perché le poche occasioni che avevamo avuto potevamo gestirle meglio».

Troppi errori da parte del Cagliari, che ha creato pochissime occasioni e non è riuscito ad arginare Malen. «Abbiamo sbagliato tanti palloni, c’è stata tanta imprecisione. Diciamo che la squadra non ha fatto la prestazione sperata». Ma non condanna la squadra: «Non voglio dire che ci sia una categoria di differenza, certo è che la Roma gioca per altri obiettivi».

Il ruolino di marcia del Cagliari resta comunque buono, con un +10 sulla zona retrocessione. Ma Pisacane non vuole essere il simbolo di questa squadra: «Ho iniziato stamattina, devo ancora fare tantissimo. Sicuramente volevo avere l’ambizione e la fame che mi hanno consentito di fare una discreta carriera da calciatore, anche se non ero da Serie A. Poi sono i giocatori ad andare in campo: se oggi ricevo i complimenti è merito loro».

Fra chi si è salvato stasera in Roma-Cagliari c’è (ancora una volta) Palestra. «Dopo tutte queste giornate faccio fatica a trovare aggettivi per quello che sta dimostrando: non mi sento di dire se sia pronto per la Nazionale, spetta a Gattuso, ma in questo momento le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti», dice Pisacane sul numero 2. Poi un passaggio sui tifosi: «Ho imparato a conoscere i sardi in questi anni, abbiamo bisogno di loro e speriamo di avere sempre il loro supporto perché è un elemento imprescindibile per il Cagliari».

