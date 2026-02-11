La Torres ad Ascoli per ribaltare il pronosticoI ragazzi di mister Greco fanno visita alla miglior difesa del campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sulla carta sono poche le possibilità di fare risultato nel match di domani (giovedì 12 febbraio ore 20.30) valevole per il turno infrasettimanale della Serie C. L'Ascoli è la terza forza del girone, ha la migliore difesa del campionato con appena 15 gol incassati e tra le mura amiche ha perso solo contro la capolista Arezzo.
La Torres è ritornata penultima da sola dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen, quindi è chiamata a provarci contro qualsiasi avversaria e su qualsiasi campo, anche perché sono già stati disputati i due terzi della stagione.
Il tecnico Greco perde per squalifica l'esterno Zambataro (espulso contro i giovani bianconeri) ma recupera Nunziatini che potrebbe anche riproporre a sinistra in difesa, a meno che non venga un’altra chance a Fabriani sulla destra, con Baldi spostato a sinistra. Per quanto riguarda la coppia di esterni, quella più probabile sembra formata da Sala e Liviero. In attacco dovrebbe giocare ancora Luciani, al suo fianco possibile l’impiego di Sorrentino.