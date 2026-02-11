Sulla carta sono poche le possibilità di fare risultato nel match di domani (giovedì 12 febbraio ore 20.30) valevole per il turno infrasettimanale della Serie C. L'Ascoli è la terza forza del girone, ha la migliore difesa del campionato con appena 15 gol incassati e tra le mura amiche ha perso solo contro la capolista Arezzo.

La Torres è ritornata penultima da sola dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen, quindi è chiamata a provarci contro qualsiasi avversaria e su qualsiasi campo, anche perché sono già stati disputati i due terzi della stagione.

Il tecnico Greco perde per squalifica l'esterno Zambataro (espulso contro i giovani bianconeri) ma recupera Nunziatini che potrebbe anche riproporre a sinistra in difesa, a meno che non venga un’altra chance a Fabriani sulla destra, con Baldi spostato a sinistra. Per quanto riguarda la coppia di esterni, quella più probabile sembra formata da Sala e Liviero. In attacco dovrebbe giocare ancora Luciani, al suo fianco possibile l’impiego di Sorrentino.

© Riproduzione riservata