È Tommaso Giulini l’ultimo ospite stagionale a “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina e Radiolina. E, a quattro giorni dal trionfo rossoblù al Meazza contro il Milan, i temi da trattare sono tanti. A cominciare da uno, a cui tiene particolarmente, ossia la conferma in panchina di Fabio Pisacane che lui aveva sponsorizzato un anno fa: «C’è una condivisione di valori di fondo, una reciproca stima e conoscenza oltre a un’amore per la Sardegna e per questa maglia», spiega. «Poter continuare assieme è l’ultimo dei problemi, il contratto gli verrà prolungato probabilmente con un biennale con opzione per la terza stagione». E, intanto, c’è già stato un automatico rinnovo per un altro anno dopo la salvezza.

Sulla questione societaria, con l’inserimento di un gruppo di nuovi investitori cominciato lo scorso mese di novembre, Giulini annuncia: «La certezza è che sarò io il presidente nella prossima stagione e che sarò io a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per migliorarci ancora. Quest’anno siamo arrivati quattordicesimi, l’obiettivo della prossima stagione è fare meglio». Col passaggio delle quote, per rendere la cordata capeggiata da Maurizio Fiori con la maggioranza, previsto in base «a quelli che sono gli step di capitalizzazione della società veicolo per costruire lo stadio nuovo».

Proprio sullo stadio, Giulini non vuole dare tempistiche («Le lascio al Comune, ma auspichiamo entro luglio di poter fare il bando internazionale per rispettare le scadenze dell’Uefa»). Il discorso passa quindi anche sul mercato: «Con Angelozzi ci confronteremo, è stato eccezionale sull’intuizione di Palestra dove mi ha convinto. L’obiettivo sarà quello di migliorare il 14° posto di questa stagione, vorremmo trattenere tutti quelli che quest’anno hanno fatto bene. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante, e qualche giocatore volesse andare via, lo sostituiremo». Di certo, invece, ci sarà un nuovo capitano per l’addio di Pavoletti: «Alessandro Deiola».

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