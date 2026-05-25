«Caro Cagliari, siamo arrivati ai saluti. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari». È il toccante messaggio con cui Marco Palestra si congeda dai rossoblù, all’indomani della splendida vittoria contro il Milan che ha segnato la fine della sua esperienza in Sardegna. Arrivato in prestito dall’Atalanta, ha vissuto la stagione della consacrazione con prestazioni di livello eccellente, uno strapotere fisico impressionante e si è guadagnato l’esordio in Nazionale, dove è stato fra i pochi a salvarsi nel naufragio ai playoff per i Mondiali.

«A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi», dichiara Palestra, che finiti gli impegni col Cagliari ora farà ritorno all’Atalanta (anche se ci sono voci di mercato su di lui, italiane ed estere). «Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l’affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio».

Per Palestra, anche nominato miglior difensore del campionato dalla Lega Calcio Serie A, l’esperienza col Cagliari si chiude con 37 presenze e un gol (alla Fiorentina il 24 gennaio): l’unica partita saltata è la prima giornata, dove non era ancora stato acquistato, poi sempre titolare tranne che contro Parma all’andata, Atalanta al ritorno e ieri. «Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l’anno, grazie».

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