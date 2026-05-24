Per Mattia Felici è una serata da ricordare. Non solo per la vittoria in Milan-Cagliari, quanto per il suo ritorno in campo. non giocava dal 3 dicembre a Napoli, quando si era procurato una lesione al legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro. Fabio Pisacane gli ha dato la passerella finale, inserendolo al 95’ per fargli chiudere la stagione in campo: «Una grande persona, mi ha fatto rientrare dopo cinque mesi e mezzo», il pensiero per il tecnico. «Adesso sto bene, sono quasi arrivato alla fine e già non vedo l’ora che riinizi la prossima stagione per tornare in campo. Mi mancava la possibilità di riassaporare queste sensazioni, adesso punto il ritiro estivo».

Il Cagliari era già salvo da domenica scorsa e ha rovinato la stagione al Milan, che anche solo col pareggio sarebbe finito tra le prime quattro. «Non abbiamo regalato niente a nessuno, ma nessuno ci avrebbe regalato nulla in caso contrario», ricorda Felici. «Ci dispiace per il Milan che è rimasto fuori dalla Champions League, ma siamo contenti per noi stessi. Abbiamo fatto un’ottima stagione, anche sfortunata per i tanti infortuni».

Per vincere contro il Milan, il Cagliari ha messo in campo una prova superlativa. «Quando batti queste grandi squadre è un’emozione fortissima», dice Felici. «Sapevamo di potercela fare, abbiamo giocato bene e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo sempre dimostrato di poter fare bene, anche quando abbiamo perso abbiamo sempre mantenuto il nostro gioco».

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