Dopo il ko contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato e la mancata qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul proprio sito, in una nota in cui si annuncia anche la fine del rapporto con l'ad Furlani, il ds Tare e il direttore tecnico Moncada.

«La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile», si legge nella nota del Milan. «Dopo la delusione della scorsa stagione, – aggiunge la società - il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato la stagione in un fallimento».

(Unioneonline)

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