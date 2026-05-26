C’è anche un po’ di rossoblù nella Colombia che affronterà i prossimi Mondiali di calcio. Il difensore del Cagliari Yerry Mina è nella lista dei convocati del ct argentino Nèstor Lorenzo. 

Il commissario tecnico ha ufficializzato i 26 convocati della 'Tricolor' per la rassegna iridata che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Tra i nomi di maggiore esperienza figurano anche David Ospina e Juan Fernando Quintero, mentre spiccano le esclusioni degli attaccanti Rafael Santos Borré e Kevin Viveros.

Nella lista trovano spazio anche due giocatori che militano nel campionato italiano: il difensore Jhon Lucumí del Bologna e come detto Yerry Mina del Cagliari.

La Colombia debutterà il 17 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico contro l'Uzbekistan, affronterà poi la Repubblica Democratica del Congo a Guadalajara e chiuderà il girone il 27 giugno a Miami contro il Portogallo.

(Unioneonline/A.D)

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