Mina dal Cagliari alla Colombia, il difensore rossoblù convocato per i MondialiUfficializzata la lista dei calciatori della nazionale sudamericana che parteciperanno alla Coppa del Mondo
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C’è anche un po’ di rossoblù nella Colombia che affronterà i prossimi Mondiali di calcio. Il difensore del Cagliari Yerry Mina è nella lista dei convocati del ct argentino Nèstor Lorenzo.
Il commissario tecnico ha ufficializzato i 26 convocati della 'Tricolor' per la rassegna iridata che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.
Tra i nomi di maggiore esperienza figurano anche David Ospina e Juan Fernando Quintero, mentre spiccano le esclusioni degli attaccanti Rafael Santos Borré e Kevin Viveros.
Nella lista trovano spazio anche due giocatori che militano nel campionato italiano: il difensore Jhon Lucumí del Bologna e come detto Yerry Mina del Cagliari.
La Colombia debutterà il 17 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico contro l'Uzbekistan, affronterà poi la Repubblica Democratica del Congo a Guadalajara e chiuderà il girone il 27 giugno a Miami contro il Portogallo.
(Unioneonline/A.D)