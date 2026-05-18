Sarà ancora il campo sportivo di Temù a ospitare il ritiro estivo del Cagliari Calcio. Per il secondo anno consecutivo, i rossoblù torneranno nel cuore dell’Alta Val Camonica per preparare la nuova stagione sportiva.

Il club ha scelto di dare continuità al percorso intrapreso, confermando il comprensorio Pontedilegno-Tonale come sede ideale per la preparazione precampionato.

Dopo i primi giorni dedicati a test e visite, con una fase iniziale di lavoro che verrà svolta al Crai Sport Center di Assemini, la squadra si trasferirà in Lombardia dal 22 luglio al 1° agosto per lavorare in altura.

L’estate 2025 aveva segnato un primo incontro carico di entusiasmo tra i rossoblù e i tanti tifosi presenti nel Nord Italia e in Europa: un rapporto che si rafforzerà ulteriormente nel corso della nuova permanenza, tra allenamenti, iniziative dedicate e momenti di condivisione.

«Dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno è stata una scelta naturale», spiega Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari Calcio. «Abbiamo trovato a Pontedilegno-Tonale un ambiente ideale sotto tutti i punti di vista: qualità delle strutture, organizzazione, accoglienza e un contesto perfetto per lavorare con intensità. Il ritiro è un passaggio fondamentale nella costruzione della stagione e poterlo vivere in un ambiente che conosciamo e che ci ha già dato riscontri così positivi rappresenta un valore aggiunto importante».

(Unioneonline/A.D)

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