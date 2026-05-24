Sebastiano Esposito è la voce di chi vuole mostrare a tutto il mondo Cagliari il valore di questa squadra, che ha chiuso a 43 punti la Serie A e con una vittoria di grandissimo prestigio contro il Milan. «Sono troppo contento, abbiamo fatto vedere questo gruppo di che pasta è fatto», le parole del numero 94, che ha rivincite da prendersi. «Abbiamo fatto una partita clamorosa a livello tecnico: ci meritavamo questa vittoria, durante l'anno abbiamo anche subito qualche critica di troppo».

Esposito stasera non ha segnato, però ha chiuso come miglior marcatore del Cagliari con otto gol (sette in Serie A e uno in Coppa Italia). «Ma mi piace sottolineare il lavoro di squadra», precisa. «Quest'anno abbiamo avuto tanti momenti difficili, non abbiamo mai cercato alibi ma stasera qualche sassolino dalla scarpa ce lo possiamo togliere. Abbiamo avuto tantissimi infortunati, quattro-cinque lunghi da Belotti a Felici e Folorunsho».

La salvezza ha fatto scattare l’obbligo di riscatto dall’Inter per Esposito, che lascia così definitivamente per il Cagliari la squadra dove era cresciuto. E lo fa battendo i “rivali” del Milan: «Interista o no questo non conta, contava vincere oggi. Abbiamo fatto una grandissima prestazione e siamo contentissimo di ciò, abbiamo fatto una partita come dovevamo fare noi», conclude.

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