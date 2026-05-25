La Serie A 2025-2026 si è chiusa ieri, con la splendida vittoria del Cagliari sul Milan, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. Le date sono state appena ufficializzate: calcio d’inizio nel weekend del 23 agosto, fra poco meno di tre mesi. Si giocherà fino a domenica 30 maggio 2027, data scelta per l’ultima giornata di campionato. Fra soli undici giorni, venerdì 5 giugno, sarà reso noto il calendario durante il Festival della Serie A a Parma.

Qualche novità sulle soste. La prima sarà estesa: non più due settimane ma tre, col campionato fermo il 27 settembre e il 4 ottobre (la quinta giornata si giocherà il 20 settembre, per riprendere con la sesta l’11 ottobre). Poi il 15 novembre e il 28 marzo, sempre per le nazionali, e il ritorno della sosta natalizia (scartata negli ultimi anni) il 27 dicembre. Due i turni infrasettimanali, mercoledì 28 ottobre e per l’Epifania mercoledì 6 gennaio.

Per il Cagliari, l’esordio sarà però in Coppa Italia coi trentaduesimi di finale, in gara secca presumibilmente in casa, nel weekend di Ferragosto (una settimana prima dell’inizio della Serie A). Il torneo si aprirà il 9 agosto, col turno preliminare, e proseguirà con i sedicesimi mercoledì 2 settembre (data di riserva martedì 15 settembre), gli ottavi mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre (data di riserva mercoledì 13 gennaio), i quarti mercoledì 3 e mercoledì 10 febbraio, le semifinali mercoledì 3 marzo (andata) e mercoledì 21 aprile (ritorno) e la finale mercoledì 19 maggio 2027.

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