Giangiacomo Ibba, 50 anni, imprenditore oristanese della grande distribuzione, è l'unico sardo tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Sergio Mattarella. Il manager è presidente di F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano per la distribuzione all'ingrosso di generi alimentari.

Ibba, laureato in Economia aziendale a Parma, controlla la capogruppo operativa del Gruppo Abbi, colosso della grande distribuzione in Sardegna, con una quota di mercato del 25%, e nel Centro Italia.

Il nuovo Cavaliere del lavoro ha assunto la guida del Gruppo nel 2003 e oggi è punto di riferimento del sistema Crai e ricopre l’incarico di presidente e amministratore delegato di Crai Secom spa.

Controlla inoltre anche “Centro Cash”, Cedi Crai Tirreno oltre a numerosi centri distributivi di Crai e i supermercati Gieffe. Attualmente la holding gestisce cinque insegne, di cui due proprietarie, e 311 punti vendita tra diretti e affiliati, 11 piattaforme logistiche e 150mila metri quadri di superfici commerciali, con 175 dipendenti diretti, circa 1.600 collaboratori e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro.

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