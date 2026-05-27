C’è la firma di Radja Nainggolan, il grande nome “di ritorno” del Cagliari, nell’esordio dei rossoblù al The Soccer Tournament, torneo di calcio a 7 in corso negli Stati Uniti. La squadra allenata da Gian Marco Serra ha battuto 2-1 gli spagnoli del Villarreal e i gol li ha messi a segno proprio il Ninja, tornato per l’occasione a vestire la maglia della squadra dove ha giocato dal 2010 al 2014, nel 2019-2020 e nel 2021.

Nainggolan ha deciso la sfida con due splendide punizioni, dimostrando di essere ancora in gran forma. Con lui in campo, fra gli altri, anche Luca Ceppitelli, Andrea Cossu, Matteo Mancosu e Marco Sau.

Il Cagliari tornerà in campo fra poche ore: all’1.15 di stanotte (le 19.15 negli Usa) i rossoblù sfideranno i messicani del Club América. Domani alle 23 italiane (le 17 ora locale), l’ultima partita del Gruppo J contro la formazione statunitense del Fort Lauderdale Strikers.

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