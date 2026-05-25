Marco Palestra è il calciatore più veloce della Serie A.

L’esterno destro del Cagliari ha ricevuto il premio Frecciarossa Speed Award, che va al giocatore che, considerando gli sprint (ovvero le corse sopra i 25 km orari) ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato 2025-26.

Con una media di 27,96 km orari, Palestra supera l’attaccante del Napoli Hojlund (27,92) e l’esterno destro della Fiorentina Dodò (27,77).

(Unioneonline)

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